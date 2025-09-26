Furto di farmaci oncologici | tre persone in manette
Tre persone, due uomini e una donna, sono state arrestate e condotte in carcere perché ritenute responsabili dei furti di farmaci oncologici dalla farmacia territoriale dell'Asp di Crotone avvenuti a giugno nel presidio sanitario di Cirò Marina quando, il 5 e il 25, furono prelevati medicinali. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Maxi furto di farmaci oncologici a Cirò Marina, altri tre arresti - Altri tre arresti per la gang napoletana per il maxi furto di farmaci oncologici a Cirò Marina, le intercettazioni: «Faccio i nomi di tutti» ... Riporta quotidianodelsud.it
Furto di farmaci oncologici per un valore di 700mila euro, tre persone arrestate - Le indagini sono partite dal furto nella farmacia territoriale dell'Asp di Crotone. Lo riporta quicosenza.it