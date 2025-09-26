Furto al supermercato 16enne spruzza lo spray al vigilante e lo minaccia con un machete

Nella serata del 20 settembre scorso, intorno alle ore 18.30, la Squadra Volante è intervenuta presso un supermercato in zona Crocetta, dove si erano da poco vissuti attimi di grande tensione.Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, un giovane - insieme ad un altro ragazzo - era stato sorpreso. 🔗 Leggi su Modenatoday.it