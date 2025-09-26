Fürstenberg Fassio Banca Ifis | Vogliamo essere riferimento per il calcio

La divisione calcio di Banca Ifis “ha da un lato l’obiettivo di rendere più competitivo il nostro campionato, dall’altro Ifis chiaramente vuole fare profitto e vuole essere un player importante del credito al mondo del calcio. Il principio che sta alla base è quello di restituire competitività alla nostra Serie A, questo è quello che mi appassiona e mi interessa. Quindi finanziare, per esempio, operazioni di player trading per portare giocatori internazionali in Italia “. Così Ernesto Fürstenberg Fassio, presidente di Banca Ifis, in conferenza stampa in occasione dell’ NPL Meeting 2025, nella sede dell’istituto a Villa Fürstenberg (Venezia Mestre). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Fürstenberg Fassio (Banca Ifis): "Vogliamo essere riferimento per il calcio"

