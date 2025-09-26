Furlani e Battocletti candidati a migliori atleti europei nomination stellare C’è Doualla tra gli astri nascenti
Mattia Furlani e Nadia Battocletti sono candidati a ricevere il premio come migliori atleti europei dell’anno. Il Campione del Mondo di salto in lungo (in entrambe le versioni, all’aperto e indoor) e la due volte medagliata nella rassegna iridata terminata domenica scorsa (argento sui 10.000 metri e bronzo sui 5.000 metri) figurano nella lista dei dieci nominati da European Athletics. Il giovane fuoriclasse laziale dovrà però fare i conti con una concorrenza fortissima, guidata dallo svedese Armand Duplantis: avere la preferenza rispetto al primatista mondiale del salto con l’asta, autentica icona dell’atletica internazionale, sarà molto difficile. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: furlani - battocletti
Atletica, Battocletti e Iapichino tornano da vincenti in Diamond League. Nuova sfida Furlani-Tentoglou
Atletica, big ai Campionati Italiani. Torna Tamberi? Battocletti doppia, Iapichino-Furlani, no Jacobs, c’è Diaz
Atletica, Fabbri mondiale stagionale! Furlani va lontano, Battocletti e Desalu bis, Simonelli confortante
youtube.com/@sonosemprefra… Per chi non lo sapesse $Bragagna ha aperto un canale youtube,ottima idea. $Atletica $tokyo2025 $AtleticaItaliana @ValerioIafrate @atleticaitalia $AtleticaLeggera $mondialiatletica $Mondiali $RaiSport $furlani $battocletti - X Vai su X
Pagelle atletica, i voti agli azzurri ai Mondiali da Battocletti a Furlani fino a Jacobs - facebook.com Vai su Facebook
Furlani e Battocletti candidati a migliori atleti europei, nomination stellare. C’è Doualla tra gli astri nascenti - Mattia Furlani e Nadia Battocletti sono candidati a ricevere il premio come migliori atleti europei dell’anno. Da oasport.it
Da Furlani a Battocletti: la migliore atletica italiana si prepara per il Festival dello Sport - Passerella per tutti i medagliati azzurri ai Mondiali di Tokyo, più Iapichino, Doualla e Tamberi per la grande inaugurazione ... Si legge su gazzetta.it