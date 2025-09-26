Furlani e Battocletti candidati a migliori atleti europei nomination stellare C’è Doualla tra gli astri nascenti

Mattia Furlani e Nadia Battocletti sono candidati a ricevere il premio come migliori atleti europei dell’anno. Il Campione del Mondo di salto in lungo (in entrambe le versioni, all’aperto e indoor) e la due volte medagliata nella rassegna iridata terminata domenica scorsa (argento sui 10.000 metri e bronzo sui 5.000 metri) figurano nella lista dei dieci nominati da European Athletics. Il giovane fuoriclasse laziale dovrà però fare i conti con una concorrenza fortissima, guidata dallo svedese Armand Duplantis: avere la preferenza rispetto al primatista mondiale del salto con l’asta, autentica icona dell’atletica internazionale, sarà molto difficile. 🔗 Leggi su Oasport.it

