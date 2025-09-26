Mentre l’attenzione pubblica si concentra sui cantieri del Giubileo e sulle grandi promesse infrastrutturali, c’è un’altra Roma che prova a rinascere lontano dal centro storico. È la Roma delle periferie e dei margini, dove associazioni, cooperative, centri culturali e spazi rigenerati stanno costruendo quotidianamente nuove forme di socialità. A Tor Bella Monaca come a Corviale, da San Basilio al Tuscolano fino all’Esquilino, giovani, volontari e cittadini organizzati stanno trasformando luoghi segnati dal degrado in laboratori di cultura, sport e solidarietà. Una rinascita dal basso che spesso non fa notizia, ma che restituisce energia a una città abituata a convivere con le sue ferite. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Fuori le Mura: così Roma rinasce dal basso grazie all’attivismo sociale e alle sue periferie