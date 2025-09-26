funny money domani al nieri show di cooney

Ultimo appuntamento del mese di settembre quello di domani (ore 21) al Teatro “I. Nieri” di Ponte a Moriano con la decima edizione del Gran Premio del Teatro Amatoriale Italiano, rassegna che vede protagoniste sedici compagnie provenienti da altrettante regioni vincitrici delle selezioni svoltesi nel 2024, in lizza per aggiudicarsi il “premio dei premi” della F.I.T.A. La manifestazione, realizzata nell’ambito di ViviLucca, è una collaborazione tra Teatro del Giglio Giacomo Puccini e F.i.t.a., con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Lo spettacolo “Funny Money” di Ray Cooney, in scena il 27 settembre, è interpretato da Deborah Sorbello, Francesco Macaluso, Aldo Seminara, Antonio Liotta, Franco Blundo, Claudia Cantale, Simone Nicotra e Gabriele D’Alessandro, per la regia di Grazia Nicotra, e realizzato dalla Compagnia Liotru di Luzzu Maugeri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

