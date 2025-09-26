Fumogeno fa scattare l' allarme anti-incendio | evacuato il Campus studenti radunati all' esterno

Forlitoday.it | 26 set 2025

Il Campus di Forlì, in via Corridoni, è stato evacuato venerdì mattina per un allarme anti-incendio. Dopo il sopralluogo del personale del 115, il responsabile della sicurezza ha autorizzato dopo circa un'ora studenti e professori al rientro. Non vi sono stati intossicati.Leggi la notizia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

