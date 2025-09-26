Fumogeno acceso durante una festa di laurea scatta l' allarme antincendio | evacuato il Campus
Momenti di paura venerdì mattina alla Campus di Forlì, per un allarme anti incendio scattato intorno alle 11. Lo stabile è stato evacuato, con gli studenti che si sono radunati nell'area verde. Forte l'odore di bruciato avvertito all'interno delle aule. E sembra che qualcuno abbia attivato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
