Fumogeno acceso durante una festa di laurea scatta l' allarme antincendio | evacuato il Campus

Forlitoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura venerdì mattina alla Campus di Forlì, per un allarme anti incendio scattato intorno alle 11. Lo stabile è stato evacuato, con gli studenti che si sono radunati nell'area verde. Forte l'odore di bruciato avvertito all'interno delle aule. E sembra che qualcuno abbia attivato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

