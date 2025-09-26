Fumo nero e fiamme | azienda di Pezzapiana colpita da un incendio

Tempo di lettura: < 1 minuto Un fumo nero intenso e le fiamme: incendio in Contrada Pezzapiana, luogo nel quale ci sono tante attività. Una di queste, in particolare, un’azienda termoidraulica, è stata colpita dalle fiamme in tarda mattinata con le stesse che, stando a una prima ricostruzione, sarebbero partite dall’esterno della struttura per poi propagarsi verso l’interno. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che sono ancora impegnati nello spegnimento e della squadra volante. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

