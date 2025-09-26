Fulmine colpisce la centrale Terna Esplode impianto elettrico | 33enne ferito per l’onda d’urto

Miracolato. Lo può ben dire l’uomo di 33 anni che si è trovato coinvolto in un’esplosione andata in scena nel pomeriggio di mercoledì dopo che la centrale di Terna era stata appena colpita da un fulmine. Accade tutto nel tardo pomeriggio, intorno alle 17.15, quando in via Don Milani 32 durante il temporale abbattutosi sulla Brianza un fulmine ha colpito un impianto elettrico, un trasformatore amperometro della ditta Terna, azienda per la trasmissione di energia elettrica a Brugherio. L’onda d’urto conseguente all’impatto si è propagata verso via Don Milani, travolgendo una persona che stava rientrando a casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

