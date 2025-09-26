Fuggì ai carabinieri dopo un rocambolesco inseguimento | arrestato a Roma

GROSSETO – Nelle prime ore di stamattina (26 settembre) i carabinieri della Stazione Roma Prima Porta hanno arrestato un uomo, da alcuni mesi attivamente ricercato anche dai carabinieri di Grosseto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del tribunale di Grosseto su conforme richiesta della procura maremmana, a seguito di un furto in un’azienda commesso dal soggetto fermato, da cui poi era scaturito un inseguimento e una sparatoria con i carabinieri di Orbetello. Le fasi dell’arresto sono state condivise tra i militari dei due comandi, che contestualmente all’operazione si sono coordinati: i carabinieri di Prima Porta lo hanno fermato stamattina nei pressi di quello che era il suo domicilio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it