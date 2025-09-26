Fuga di gas chiusi 2.900 contatori e tratto dell' A14 bloccato per ore Mezza città senza senza fornitura | La riattivazione entro domani

Corriereadriatico.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

POTENZA PICENA - Fuga di gas nei pressi dell'autostrada A14, chiuso il tratto a cavallo tra le province di Ancona e Macerata, lunghe code. Mezza città con i contatori chiusi, senza gas.. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

fuga di gas chiusi 2900 contatori e tratto dell a14 bloccato per ore mezza citt224 senza senza fornitura la riattivazione entro domani

© Corriereadriatico.it - Fuga di gas, chiusi 2.900 contatori e tratto dell'A14 bloccato per ore. Mezza città senza senza fornitura: «La riattivazione entro domani»

In questa notizia si parla di: fuga - chiusi

La fuga del gatto Saverio, la mascotte di Poppi scomparsa e ritrovata a Chiusi della Verna

Fuga di gas, chiusi 2.900 contatori e tratto dell'A14 bloccato per ore. Mezza città senza senza fornitura: la riparazione richiederà giorni

Fuga di gas, chiusi 2.900 contatori e tratto dell'A14 bloccato per ore. Mezza città senza senza fornitura: la riparazione richiederà giorni - Fuga di gas nei pressi dell'autostrada A14, chiuso il tratto a cavallo tra le province di Ancona e Macerata, lunghe code. Da msn.com

fuga gas chiusi 2900Rottura della montante del gas metano nel centro di Napoli: strada e negozi chiusi, Vigili del fuoco sul posto - Una rottura della montante principale del gas metano si è registrata durante lavori stradali in corso nel centro di Napoli. Scrive napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Fuga Gas Chiusi 2900