Fuga di gas chiusi 2.900 contatori e tratto dell' A14 bloccato per ore Mezza città senza senza fornitura | La riattivazione entro domani
Fuga di gas nei pressi dell'autostrada A14, chiuso il tratto a cavallo tra le province di Ancona e Macerata, lunghe code. Mezza città con i contatori chiusi, senza gas.
La fuga del gatto Saverio, la mascotte di Poppi scomparsa e ritrovata a Chiusi della Verna
Fuga di gas, chiusi 2.900 contatori e tratto dell'A14 bloccato per ore. Mezza città senza senza fornitura: la riparazione richiederà giorni
Rottura della montante del gas metano nel centro di Napoli: strada e negozi chiusi, Vigili del fuoco sul posto - Una rottura della montante principale del gas metano si è registrata durante lavori stradali in corso nel centro di Napoli. Scrive napolitoday.it