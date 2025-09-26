Fuga di gas a Vaiano chiusa la Strada 325 all’altezza della Tignamica

Vaiano (Prato), 26 settembre 2025 – La Strada regionale 325 è stata chiusa in entrambe le direzioni all'altezza della Tignamica (Vaiano) a causa di una fuga di gas. La decisione è stata presa dalla Polizia municipale della Val di Bisenzio dopo che un forte odore si è diffuso nella zona. Sul posto i vigili del fuoco per le verifiche di sicurezza. Il traffico leggero diretto verso nord potrà transitare in direzione via della Fattoria di via Mulinaccio. Il traffico leggero diretto verso Prato transiterà per Schignano. Per motivi di sicurezza chiusa anche Via Tronci, quindi la direttrice via della Fattoria via Mulinaccio non è fruibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fuga di gas a Vaiano, chiusa la Strada 325 all’altezza della Tignamica

In questa notizia si parla di: fuga - vaiano

#FestivalPaceVaiano Comune di Vaiano Fondazione CDSE ANPI Val di Bisenzio Grande partecipazione ieri sera per la presentazione del libro "Mare Aperto. Storia umana del mediterraneo centrale" (Einaudi editore) di Luca Misculin, giornalista del il Post. - facebook.com Vai su Facebook

Fuga di gas a Vaiano, chiusa la Strada 325 all’altezza della Tignamica - Chiusura disposta dalla Polizia municipale, sul posto i vigili del fuoco ... Come scrive msn.com

Allarme fuga di gas, chiusa una strada di Viterbo - I vigili del fuoco sono intervenuti questa sera per una grossa fuga di gas che si è verificata in strada Pietrare a Viterbo, nel tratto compreso tra l'incrocio con viale Armando Diaz e il parcheggio s ... Da msn.com