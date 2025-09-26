Fucilata contro il gattino Ombra | l' amministrazione comunale parte civile

Brindisireport.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OSTUNI – L'amministrazione comunale di Ostuni si costituisce parte civile nel procedimento a carico di un uomo di 50 anni che avrebbe esploso un colpo di fucile contro il gatto “Ombra”, infliggendogli ferite gravissime. L'episodio risale al 27 dicembre 2024. Dopo la denuncia-querela presentata. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

