Fucilata contro il gattino Ombra | l' amministrazione comunale parte civile
OSTUNI – L'amministrazione comunale di Ostuni si costituisce parte civile nel procedimento a carico di un uomo di 50 anni che avrebbe esploso un colpo di fucile contro il gatto “Ombra”, infliggendogli ferite gravissime. L'episodio risale al 27 dicembre 2024. Dopo la denuncia-querela presentata. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
