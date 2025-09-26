Fs da domenica nuovo Frecciarossa | investimento da 1,3 mld
Il Frecciarossa 1000 di nuova generazione arriva sui binari italiani con un viaggio in anteprima sulla linea AV Roma-Napoli. Il treno ad Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS), più tecnologico, più sostenibile e sempre più internazionale, entrerà ufficialmente in circolazione a partire da domenica 28 settembre. Con un investimento di oltre 1,3 miliardi di euro arriveranno 36 convogli, con opzione per ulteriori dieci e un ritmo di consegna da, in media, dieci treni l’anno da qui al 2029. Il rinnovo della flotta dei treni, così da garantire un servizio sempre più moderno, innovativo e sostenibile, rientra tra gli obiettivi chiave del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo FS. 🔗 Leggi su Lapresse.it
MARA VENIER: “NON DICO PIÙ CHE È LA MIA ULTIMA DOMENICA IN”. NUOVO CAST, TEMI E OSPITI
Capranica Prenestina. Domenica 20 Luglio dalle ore 8.30 alle 15, appuntamento con un nuovo evento sulla transumanza nella frazione di Guadagnolo
Mara Venier, nuovo colpo di scena su “Domenica In”: cosa succede
È stato con grande emozione che questa domenica abbiamo inaugurato il nuovo percorso di opere site-specific sulle cime del Limbara “Acquamontana”. Il percorso è frutto di un progetto lungo e complesso, che ha come obiettivo la valorizzazione dei punti - facebook.com Vai su Facebook
