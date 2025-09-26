Frutteti e ortaggi decimati dalla grandine
Campi imbiancati come se fosse già arrivato l’inverno e reti antigrandine sfondate dal peso dei chicchi di grandine. Sotto alle protezioni divelte, gli alberi di meli non sono stati risparmiati dalle raffiche. Il risultato? Decine di migliaia di euro di danni. All’azienda di San Nicolò di Nilla Fabbri perso oltre l’80% del raccolto di mele pink lady. Sono bastati pochi minuti l’altro giorno per mettere in ginocchio l’agricoltura. A subire danni anche le colture invernali. La grandine si è abbattuta su radicchi, brassiche di tutti i tipi, finocchi, cardi, carciofi, insalate. Oltre ai danni a queste colture, si aggiungono quelli a zucche, zucchine e pomodori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: frutteti - ortaggi
