Frontale fra due auto a Santa Croce sull’Arno | due feriti
SANTA CROCE SULL’ARNO – Frontale fra due auto, le cui cause sono in corso di accertamento, in via Sant’Andrea a Santa Croce sull’Arno. Nello scontro frontale, che è ora al vaglio della polizia municipale, giunta sul posto, i due conducenti sono rimasti feriti. Sul luogo del sinistro anche il personale dei vigili del fuoco che ha collaborato con il personale sanitario, oltre a mettere in sicurezza le auto e il luogo dell’intervento. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: frontale - auto
Rita Pioli muore nell’incidente frontale in auto
Terribile incidente frontale tra due auto a Modena: muore una donna di 32 anni
Schianto frontale tra due auto: Michael perde la vita a soli 29 anni
Frontale tra due auto in Zai, quattro feriti https://tgverona.telenuovo.it/cronaca/2025/09/26/frontale-tra-due-auto-in-zai-quattro-feriti… - X Vai su X
Scontro frontale tra due auto a Recanati: quattro feriti, uno grave #Cronaca #Recanati - facebook.com Vai su Facebook
Frontale fra due auto a Santa Croce sull'Arno: due feriti - Frontale fra due auto, le cui cause sono in corso di accertamento, in via Sant’Andrea a Santa Croce sull’Arno. msn.com scrive
San Ginesio, schianto frontale tra auto: due donne ferite, per una serve l'eliambulanza - Per motivi in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente. Da corriereadriatico.it