Frontale fra due auto a Santa Croce sull’Arno | due feriti

Corrieretoscano.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SANTA CROCE SULLARNOFrontale fra due auto, le cui cause sono in corso di accertamento, in via Sant’Andrea a Santa Croce sull’Arno.  Nello scontro frontale, che è ora al vaglio della polizia municipale, giunta sul posto, i due conducenti sono rimasti feriti. Sul luogo del sinistro anche il personale dei vigili del fuoco  che ha collaborato con il personale sanitario, oltre a mettere in sicurezza le auto e il luogo dell’intervento. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

