Frontale fra due auto a Santa Croce sull’Arno | due feriti

SANTA CROCE SULL'ARNO – Frontale fra due auto, le cui cause sono in corso di accertamento, in via Sant'Andrea a Santa Croce sull'Arno. Nello scontro frontale, che è ora al vaglio della polizia municipale, giunta sul posto, i due conducenti sono rimasti feriti. Sul luogo del sinistro anche il personale dei vigili del fuoco che ha collaborato con il personale sanitario, oltre a mettere in sicurezza le auto e il luogo dell'intervento.