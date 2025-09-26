Frieren | la data di uscita della seconda stagione svelata
annuncio della seconda stagione di frieren: beyond journey’s end. Il celebre anime Frieren: Beyond Journey’s End ha conquistato il pubblico con la sua narrazione riflessiva e i suoi effetti visivi di grande impatto. Dopo un primo ciclo molto apprezzato, l’attesa per una nuova stagione si è fatta intensa tra gli appassionati. Ora, questa attesa si conclude con la conferma ufficiale del ritorno della serie, accompagnata da dettagli sulla data di uscita e sui contenuti che ci aspettano. la conferma ufficiale e la data di uscita. La notizia tanto desiderata è arrivata tramite il profilo ufficiale di @TOHOanimationEN su X (ex Twitter). 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Frieren: annunciata la data d’inizio della seconda stagione con una nuova visual - Si sa che la seconda stagione di Frieren – Oltre la fine del viaggio arriverà a gennaio 2026 e farà parte della stagione invernale del prossimo anno. Scrive drcommodore.it
