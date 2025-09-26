La star francese è protagonista, accanto a Sara Giraudeau, di una storia d'amore tra un divo del cinema e una chef disillusa da divorzio e problemi finanziari. La sua presenza tuttavia, non aiuta il film di Nina Rives. Su Netflix. Nel 2011, l'attore e comico francese Omar Sy entra in maniera dirompente nell'immaginario del pubblico europeo e internazionale grazie a Quasi Amici. Diventa volto conosciuto e sinonimo di allegria, buonumore, accoglienza e ovviamente, fascino. Nell'arco di meno di 15 anni, Sy ha preso parte a numerose produzioni internazionali ed è diventato garanzia di una commedia di qualità, spesso tenera, con messaggi importanti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - French Lover, la recensione: il fascino di Omar Sy non basta per una tiepida love story alla Notting Hill