Freddo sull’Italia e crollo delle temperature arrivano piogge e neve | ecco quando
L’Italia ha ormai salutato definitivamente l’estate e i suoi picchi di caldo. L’arrivo di correnti atlantiche e di una depressione proveniente dal Nord Africa segna l’inizio di una fase più instabile e tipicamente autunnale. Mentre l’ex uragano Gabrielle non rappresenta una minaccia diretta per il nostro Paese, sono le perturbazioni europee e africane a influenzare il quadro meteorologico, portando neve sulle Alpi anche sotto i 2000 metri e maltempo diffuso, in particolare al Sud. Leggi anche: Garlasco, spunta un nuovo indagato: chi sarebbe Le previsioni meteo per venerdì 26 settembre. La giornata di venerdì sarà caratterizzata da una forte variabilità. 🔗 Leggi su Tvzap.it
