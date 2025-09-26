Frecciarossa 1000 | presentati i treni di nuova generazione oltre 1,3 miliardi di investimento
Il Frecciarossa 1000 di nuova generazione entrerà in circolazione ufficialmente a partire da domenica 28 settembre. Con un viaggio in anteprima sulla linea Av Roma-Napoli, il treno ad Alta velocità di Trenitalia (gruppo Fs) – riferisce una nota – è più tecnologico, piu’ sostenibile e sempre piu’ internazionale. Con un investimento di oltre 1,3 miliardi di euro arriveranno 36 convogli, con opzione per ulteriori dieci e un ritmo di consegna da, in media, dieci treni l’anno da qui al 2029. Il rinnovo della flotta dei treni, cosi’ da garantire un servizio sempre piu’ moderno, innovativo e sostenibile, rientra tra gli obiettivi chiave del Piano strategico 2025-2029 del gruppo Fs. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
