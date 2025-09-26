Frecciarossa 1000 1,3 miliardi per il treno più sostenibile d’Europa

Quifinanza.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con un investimento da oltre 1,3 miliardi di euro, il Gruppo FS lancia il Frecciarossa 1000 di nuova generazione, il convoglio Alta Velocità più avanzato e sostenibile mai realizzato in Italia. I primi esemplari entreranno ufficialmente in servizio domenica 28 settembre e inaugureranno una nuova fase della mobilità ferroviaria italiana ed europea. In totale, saranno 36 i treni in consegna, con opzione per altri 10, a un ritmo di circa 10 all’anno fino al 2029. Il progetto rientra tra le priorità del Piano Strategico FS 20252029 e punta a coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e crescita industriale interna. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

frecciarossa 1000 13 miliardi per il treno pi249 sostenibile d8217europa

© Quifinanza.it - Frecciarossa 1000, 1,3 miliardi per il treno più sostenibile d’Europa

In questa notizia si parla di: frecciarossa - miliardi

frecciarossa 1000 13 miliardiFrecciarossa 1000, 1,3 miliardi per il treno più sostenibile d’Europa - Il Gruppo FS ha presentato la nuova flotta di Frecciarossa 1000, il treno più green d’Europa, gioiello di tecnologia Made in Italy e design ... Riporta quifinanza.it

Trenitalia, ecco il nuovo Frecciarossa 1000 sostenibile. L’ad Donnarumma: non venderemo mai parti del gruppo - Napoli del treno di nuova generazione in circolazione da domenica 28 settembre sui principali co ... Come scrive milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Frecciarossa 1000 13 Miliardi