Frecciarossa 1000 1,3 miliardi per il treno più sostenibile d’Europa

Con un investimento da oltre 1,3 miliardi di euro, il Gruppo FS lancia il Frecciarossa 1000 di nuova generazione, il convoglio Alta Velocità più avanzato e sostenibile mai realizzato in Italia. I primi esemplari entreranno ufficialmente in servizio domenica 28 settembre e inaugureranno una nuova fase della mobilità ferroviaria italiana ed europea. In totale, saranno 36 i treni in consegna, con opzione per altri 10, a un ritmo di circa 10 all’anno fino al 2029. Il progetto rientra tra le priorità del Piano Strategico FS 20252029 e punta a coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e crescita industriale interna. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
