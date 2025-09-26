Con un investimento da oltre 1,3 miliardi di euro, il Gruppo FS lancia il Frecciarossa 1000 di nuova generazione, il convoglio Alta Velocità più avanzato e sostenibile mai realizzato in Italia. I primi esemplari entreranno ufficialmente in servizio domenica 28 settembre e inaugureranno una nuova fase della mobilità ferroviaria italiana ed europea. In totale, saranno 36 i treni in consegna, con opzione per altri 10, a un ritmo di circa 10 all’anno fino al 2029. Il progetto rientra tra le priorità del Piano Strategico FS 20252029 e punta a coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e crescita industriale interna. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Frecciarossa 1000, 1,3 miliardi per il treno più sostenibile d’Europa