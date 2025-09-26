Fratelli d’Italia rialza la testa La serata dell’orgoglio del partito | Prato con Tomasi per vincere
Fratelli d’Italia rialza la testa con un bagno di folla e con il conforto di applausi e abbracci. Serata dell’orgoglio mercoledì al Beste hub esaurito in tutti posti, gente in piedi e molta partecipazione alla presentazione dei candidati al consiglio regionale e soprattutto per la prima iniziativa pubblica dopo il ‘terremoto’ del caso Cocci. In platea anche diversi imprenditori cittadini. Presenti tutti i candidati guidati dalla deputata pratese e capolista alle Regionali Chiara La Porta, il deputato e responsabile organizzazione del partito Giovanni Donzelli, tutti a sostegno del candidato governatore Alessandro Tomasi che ha strappato applausi sui temi più cari ai cittadini: servizi pubblici e Toscana moderna, quindi sanità, lavoro, fisco, infrastrutture. 🔗 Leggi su Lanazione.it
