Fratellanza in piazza domenica 28 torna l' evento che fa battere il cuore
Torna anche quest’anno l’evento organizzato in occasione del World Heart Day, “Fratellanza in piazza” organizzato da Fratellanza Militare Odv. Quest’anno l’appuntamento sarà presso il Giardino di Via del Mezzetta 2 a Firenze, dalle ore 10.00 alle 19.00. Una giornata per scoprire tutte le attività. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Inaugurato a Montesilvano Colle "L'albero della fratellanza", un manufatto all'uncinetto in piazza Calabresi
ci muoviamo verso Piazza Garibaldi per il corteo S.O.S. #Gaza @novara.palestina al termine torniamo allo Spazio Sociale ARCI Fratellanza dove :
? Mese dell'Affido 2025: iniziative gratuite per bambini, ragazzi e alle famiglie. Giovedì 2 ottobre Open day, Fratellanza Militare, piazza Santa Maria Novella 18, dalle 17 Prenotazioni: [email protected] Info https://sociale.comune.fi.it/dalle-redazioni
Appuntamento domenica in piazza dei Mezzadri con la Fratellanza popolare - La Fratellanza popolare della Valla del Mugnone compie 60 anni di attività e per festeggiare l’importante traguardo domenica dà appuntamento a sostenitori e simpatizzanti in piazza dei Mezzadri, a ... Riporta lanazione.it