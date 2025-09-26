Fratellanza in piazza domenica 28 torna l' evento che fa battere il cuore

Firenzetoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna anche quest’anno l’evento organizzato in occasione del World Heart Day, “Fratellanza in piazza” organizzato da Fratellanza Militare Odv. Quest’anno l’appuntamento sarà presso il Giardino di Via del Mezzetta 2 a Firenze, dalle ore 10.00 alle 19.00. Una giornata per scoprire tutte le attività. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fratellanza - piazza

Inaugurato a Montesilvano Colle "L'albero della fratellanza", un manufatto all'uncinetto in piazza Calabresi

Appuntamento domenica in piazza dei Mezzadri con la Fratellanza popolare - La Fratellanza popolare della Valla del Mugnone compie 60 anni di attività e per festeggiare l’importante traguardo domenica dà appuntamento a sostenitori e simpatizzanti in piazza dei Mezzadri, a ... Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Fratellanza Piazza Domenica 28