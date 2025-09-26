Francia tornano i trattori contro l' accordo con il Mercosur

Parigi, 26 set. (askanews) - In Francia si riaccende la protesta degli agricoltori, con manifestazioni a Parigi e in altre città, da Tolosa a Dijon. La mobilitazione è stata organizzata dall'alleanza FNSEA e Giovani Agricoltori (Young Farmers) contro l'accordo di libero scambio con il Mercosur, il mercato comune dell'America meridionale, per cui l'Ue ha avviato il processo di ratifica all'inizio di settembre e che per gli agricoltori francesi danneggerebbe le produzioni locali. Il presidente della Federazione Nazionale dei Sindacati Agricoli Arnaud Rousseau, ha dichiarato: "Le nostre aziende agricole non possono essere delocalizzate". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

