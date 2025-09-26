Francesco Ubertini nuovo presidente del Comitato scientifico di Nomisma

Il Consiglio di amministrazione di Nomisma ha nominato Francesco Ubertini presidente del Comitato Scientifico. Succede a Paolo De Castro, che ad aprile ha assunto la presidenza della società. Professore ordinario di Scienza delle Costruzioni all’Università di Bologna, già rettore dell’Alma Mater, Ubertini è oggi presidente di Cineca e di Ifab – Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human Development, oltre che vicepresidente del Centro nazionale di ricerca in High-Performance Computing, Big Data e Quantum Computing (Icsc). Con questa nomina, Nomisma consolida il legame con Bologna, hub nazionale dell’intelligenza artificiale, e rilancia il proprio ruolo di think tank indipendente per interpretare i cambiamenti economici e sociali attraverso l’innovazione e l’uso strategico dei dati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it