Francesco Ombra dal calcio professionistico al rientro in Casentino a Tuttosicurezza
Arezzo, 26 settembre 2025 – . Un messaggio ai giovani: “Scegliete sempre il proprio futuro partendo dai vostri sogni”..Ci sono storie di vita che hanno la forza di diventare degli esempi potenti per i giovani di oggi, persi tra ricerca di punti di riferimento e un futuro incerto. Una di queste è quella del casentinese Francesco Ombra, promessa del calcio professionistico, per due anni portiere del Renate in serie C e prima – dal 2019 al 2023 - in serie D con il Follonica Gavorrano, dove ha anche vinto la Coppa Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: francesco - ombra
Francesco Porcelluzzi, l'ex militare muore a 45 anni: l'ombra dell'uranio impoverito nella missione di pace nei Balcani. La moglie: «?Aveva voglia di vivere per noi»
Ecco le ultime foto dell'insegna disegnato a mano con ombra foglia oro, realizzata per LISCA in Piazza S. Domenico, 16 a Prato. Grazie mille Francesco per la fiducia! - - - - - - - - - - - - La Pintatutto: - telefono 055352632 - email [email protected] - www.lap - facebook.com Vai su Facebook
Francesco Ombra dal calcio professionistico al rientro in Casentino a Tuttosicurezza - Arezzo, 26 settembre 2025 – Francesco Ombra dal calcio professionistico al rientro in Casentino a Tuttosicurezza. Secondo lanazione.it