Francesco Dillon in concerto per la rassegna I fiori Musicali

Francesco Dillon in concerto per I fiori Musicali – Viaggi in musica tra antico e moderno al Refettorio del Monastero di Regina Coeli a Napoli, domenica 28 settembre – ore 18.00. Al Refettorio del Monastero di Regina Coeli, sito in Vico San Gaudioso, si conclude la fortunata rassegna I fiori Musicali – Viaggi in musica .

© 2anews.it - Francesco Dillon in concerto per la rassegna “I fiori Musicali”

