Francesco Bagnaia sorride | Giornata positiva a Motegi Miglioramenti evidenti in frenata ma non voglio illudermi
Francesco Bagnaia prova a sorridere al termine del venerdì del Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Motegi, infatti, il pilota del team Ducati Factory ha vissuto una delle sue migliori giornate dell’ultimo periodo. Miglior tempo assoluto nella FP1 e settimo nelle pre-qualifiche, con una qualificazione alla Q2 senza grossi patemi. Un segnale incoraggiante o un caso? Lo scopriremo sin dalla giornata di domani con qualifiche e Sprint Race. Il miglior tempo è stato fissato da Marco Bezzecchi in 1:43.193 con 136 millesimi su Pedro Acosta e 167 su Marc Marquez. 🔗 Leggi su Oasport.it
