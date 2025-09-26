Francesca Vaccaro e Roberta Morise chi sono la moglie e l’ex compagna di Carlo Conti | Ho lasciato una per l’altra e poi sono ritornato

Metropolitanmagazine.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Conti  è sposato dal 2012 con  Francesca Vaccaro,  ex costumista Rai che oggi è impegnata come direttrice creativa di un brand sostenibile che ha sede in Toscana. I due si sono conosciuti dietro le quinte nei primi anni Duemila, quando il presentatore era al timone di  Domenica In. Dopo poco tempo però la relazione è giunta al termine.  Conti ha iniziato a frequentare la soubrette Roberta Morise  ma dopo quattro anni anche questa liaison è finita. Carlo Conti è così tornato tra le braccia di Francesca, che ha in seguito sposato. Il diretto interessato ne ha parlato di recente in un’intervista al podcast di Gianluca Gazzoli  BSMT. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

francesca vaccaro e roberta morise chi sono la moglie e l8217ex compagna di carlo conti ho lasciato una per l8217altra e poi sono ritornato

© Metropolitanmagazine.it - Francesca Vaccaro e Roberta Morise, chi sono la moglie e l’ex compagna di Carlo Conti: “Ho lasciato una per l’altra e poi sono ritornato”

In questa notizia si parla di: francesca - vaccaro

La foto di Carlo Conti abbronzato in vacanza, l’ironia della moglie Francesca Vaccaro: “Qualcuno riesce a vederlo?”

Carlo Conti, chi è la moglie Francesca Vaccaro: l'amore, la rottura, il flirt con Roberta Morise e il ritorno insieme grazie ad Antonella Clerici - Da sempre molto attento a proteggere i suoi affetti, dal 2008 al 2011 è stato fidanzato con Roberta Morise (ex Miss Calabria del 2004), ... Come scrive leggo.it

Carlo Conti, chi è la moglie Francesca Vaccaro: l'amore, la rottura, il flirt con Roberta Morise e il ritorno insieme grazie ad Antonella Clerici - Carlo Conti e Roberta Morise si sono conosciuti quando entrambi lavoravano al programma "I Raccomandati", dove Conti era il conduttore e Morise partecipava come corista. Segnala leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Francesca Vaccaro Roberta Morise