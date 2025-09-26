Francesca Vaccaro e Roberta Morise chi sono la moglie e l’ex compagna di Carlo Conti | Ho lasciato una per l’altra e poi sono ritornato

Carlo Conti è sposato dal 2012 con Francesca Vaccaro, ex costumista Rai che oggi è impegnata come direttrice creativa di un brand sostenibile che ha sede in Toscana. I due si sono conosciuti dietro le quinte nei primi anni Duemila, quando il presentatore era al timone di Domenica In. Dopo poco tempo però la relazione è giunta al termine. Conti ha iniziato a frequentare la soubrette Roberta Morise ma dopo quattro anni anche questa liaison è finita. Carlo Conti è così tornato tra le braccia di Francesca, che ha in seguito sposato. Il diretto interessato ne ha parlato di recente in un’intervista al podcast di Gianluca Gazzoli BSMT. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Francesca Vaccaro e Roberta Morise, chi sono la moglie e l’ex compagna di Carlo Conti: “Ho lasciato una per l’altra e poi sono ritornato”

