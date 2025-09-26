Francesca Albanese con i lavoratori del porto | Bloccare commerci con Israele possiamo fermare un genocidio
"Dinnanzi a un genocidio serve il coraggio di stare in prima linea. Ognuno di noi, come può, deve opporsi al massacro". Comincia con un ringraziamento alla città di Ravenna e ai portuali, e con una spinta a fare di più l'intervento di Francesca Albanese, relatrice Onu per i territori palestinesi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Francesca Albanese nasce a Ariano Irpino nel 1977. Dopo la laurea in giurisprudenza a Pisa e un master in diritti umani alla SOAS di Londra, approfondisce il diritto internazionale dei rifugiati con un dottorato presso l’università di Amsterdam. Ricerca e lavoro - facebook.com Vai su Facebook
Francesca Albanese a Ravenna: "Grazie ai portuali per lo stop ai carichi verso Israele" - La relatrice all'Onu per i territori palestinesi occupati ha incontrato una delegazione di lavoratori del terminal container. Scrive rainews.it
