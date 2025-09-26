Francesca Albanese con i lavoratori del porto | Bloccare commerci con Israele possiamo fermare un genocidio

"Dinnanzi a un genocidio serve il coraggio di stare in prima linea. Ognuno di noi, come può, deve opporsi al massacro". Comincia con un ringraziamento alla città di Ravenna e ai portuali, e con una spinta a fare di più l'intervento di Francesca Albanese, relatrice Onu per i territori palestinesi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

