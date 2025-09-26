Frammenti di Monica | la nuova mostra fotografica di Monica Spinazzè a Trieste
Dal 4 al 22 ottobre 2025, Trieste ospita un nuovo appuntamento con la grande fotografia contemporanea. Presso il prestigioso DoubleTree by Hilton Hotel Trieste si inaugura la mostra personale “Frammenti di Monica” di Monica Spinazzè, a cura di Le Vie delle Foto.L’inaugurazione ufficiale è fissata. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: frammenti - monica
"Frammenti di Monica": la nuova mostra fotografica di Monica Spinazzè a trieste
"Frammenti di Monica": la nuova mostra fotografica di Monica Spinazzè a Trieste - Dal 4 al 22 ottobre 2025, Trieste ospita un nuovo appuntamento con la grande fotografia contemporanea. Secondo triesteprima.it