Frammenti di memoria | all’Archivio diStato un viaggio nel riuso dei manoscritti

La mostra affronta il tema del riuso dei manoscritti nelle legature di registri o di altri codici. La pratica di riutilizzare la pergamena, materiale scrittorio molto prezioso e costoso, era comune nel medioevo. Si pensi ad esempio ai palinsesti, codici riscritti, lavando e raschiando la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it