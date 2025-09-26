FOTO Grano in crisi Coldiretti si ribella | campani in prima linea al maxi corteo di Bari
Tempo di lettura: 2 minuti Oltre 8mila agricoltori hanno invaso le strade di Bari per dire basta ai “trafficanti di grano” che schiacciano il prodotto nazionale sotto i costi di produzione, spingendo le aziende agricole a lavorare in perdita e aumentando la dipendenza dalle importazioni estere. In tutta Italia – da Palermo a Cagliari, da Rovigo a Firenze – Coldiretti ha mobilitato più di 20mila coltivatori, con cartelli, cori e sacchi di grano vuoti avvolti nel tricolore per denunciare un sistema che «distrugge il reddito agricolo». Nel capoluogo pugliese il corteo è stato guidato dal vicepresidente nazionale Gennarino Masiello, ma a distinguersi è stata la forte presenza campana: in prima fila il presidente di Coldiretti Campania Ettore Bellelli, accompagnato dalla direttrice di Avellino Maria Tortoriello, dal direttore di Salerno Vincenzo Tropiano, dal direttore di Benevento Remo De Ieso e dal direttore di Caserta Giuseppe Miselli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: grano - crisi
