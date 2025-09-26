Foti Nessun taglio il Pnrr resta da 194,4 miliardi

Ildenaro.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo all’ultima fase di revisione del Pnrr. Dopo numerose valutazioni – sarà poi il Parlamento ad avere l’ultima parola – nella proposta che presentiamo non vi sono tagli di ambizioni e quindi il Piano rimane di 194,4 miliardi, come stabilito inizialmente. Di questi, ad oggi, 192,2 risultano impegnati. Il numero di progetti in corso è imponente, parliamo di 447.065 progetti, un numero che non ha pari nella recente storia d’Italia e che viene spesso sottovalutato. Nel dettaglio, 294.597 di questi progetti sono conclusi, 28.128 sono in fase di conclusione e 106.214 sono in fase di esecuzione”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: foti - nessun

Foti: «Zes allargata al Centro? Nessun taglio ai fondi destinati al Mezzogiorno»

foti nessun taglio pnrrFoti "Nessun taglio, il Pnrr resta da 194,4 miliardi" - nella proposta che presentiamo non vi sono tagli di ambizioni e quind ... Riporta msn.com

foti nessun taglio pnrrPnrr, Foti: “Nessun taglio alle ambizioni, piano resta a 194,4 miliardi” - "Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza entra nell’ultima fase di revisione". Come scrive teleborsa.it

Cerca Video su questo argomento: Foti Nessun Taglio Pnrr