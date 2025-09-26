Fossombrone nella tana del Sora Avversari con nomi di qualità
Con il turno infrasettimanale giocato l’altro ieri il campionato di serie D ha già consumato quattro giornate. Il girone F quello che vede il raggruppamento delle marchigiane e quindi anche del Fossombrone ha una classifica già sgranata. Al primo posto, in solitaria, frutto di quattro vittorie consecutive c’è l’ Ostiamare, dietro distanziate di due lunghezze: L’Aquila e il Notaresco. Queste tre compagini assieme al Teramo, al Chieti e al Fossombrone sono le uniche imbattute. Due invece i club che hanno rimediato, loro malgrado quattro sconfitte di fila: il San Marino e il Castelfidardo. Il Fossombrone uscito con un punto nel match di mercoledì con il Giulianova si appresta a scendere di nuovo in campo nel pomeriggio di domenica sul terreno del Sora (ore 15) club reduce dalla sconfitta casalinga contro la Maceratese (0-1), decisiva la rete di Ruani al 37’ della ripresa, in una gara condizionata dal terreno pesante per la pioggia caduta prima del fischio d’inizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
