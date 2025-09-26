Forze armate ucraine | 1,7 milioni di perdite stimate e timori per un’offensiva sulla Transnistria
Secondo il generale Apty Alaudinov, vice capo del Dipartimento politico-militare della Federazione Russa e comandante delle forze speciali Akhmat, le perdite permanenti delle forze armate ucraine dall’inizio dell’operazione militare speciale ammonterebbero a circa 1,7 milioni di persone. La dichiarazione è stata resa durante un’intervista trasmessa sulla televisione russa Rossiya-1 e riportata dall’agenzia Tass. Il generale ha inoltre espresso preoccupazioni riguardo ad una possibile offensiva ucraina nella regione della Transnistria, repubblica separatista della Moldova. “Potrebbero scegliere la Transnistria come obiettivo”, ha affermato Alaudinov, aggiungendo che le forze ucraine potrebbero tentare un attacco già a ottobre. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Ucraina: Von der Leyen, non ci possono essere limitazioni alle forze armate ucraine - 'Non ci possono essere limitazioni alle forze armate ucraine: ne' per quanto riguarda la cooperazione con altri Paesi terzi, ne' per quanto riguarda ... Segnala borsaitaliana.it
'Dall'inizio della guerra morto oltre 1 milione di soldati russi' - 530 soldati in Ucraina dall'inizio della sua invasione su vasta scala, il 24 febbraio 2022, secondo quanto riportato dallo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine oggi. Scrive ansa.it