Forza Nuova manifestazione anti Israele Contro corteo di sindacati e attivisti | Fuori i fascisti
Tensione a Bologna per il presidio del leader di estrema destra Roberto Fiore che mostra la bandiera imbrattata di vernice color sangue. Risposta della sinistra pro Pal che sfila sotto lo slogan “Antifascismo è antisionismo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Milano, ronde punitive "anti-maranza": 9 indagati legati a Forza Nuova
Londra e Parigi prendono il comando: nasce la nuova forza dei Volenterosi per l’Ucraina. E c’è anche Trump
https://www.catanzaroinforma.it/cronaca/2025/09/25/arresti-forza-nuova-riesame-revoca-domiciliari-per-uno-dei-dirigenti-coinvolti/387821/
Processo d'appello per l'assalto alla Cgil, Roberto Fiore di Forza Nuova scrive a Leone XIV perchè "interceda" e lo salvi dal carcere. Il famoso "boia chi molla" dei fascisti N.B. a Bergoglio FN dava del "Badoglio". Il mio pezzo su @repubblica
Manifestazioni Gaza, due presidi oggi a Bologna: Forza Nuova in piazza della Pace, la risposta degli antifascisti da Porta Lame - 30, il partito di estrema destra sarà in piazza della Pace con il segretario nazionale Roberto Fiore. Segnala msn.com
Bologna, le manifestazioni per Gaza: Forza Nuova in piazza con Roberto Fiore. La protesta della sinistra: «No al fascismo e al sionismo» - Potere al Popolo e Cambiare Rotta si mobilitano contro l’iniziativa: «Fuori i fascisti da Bologna» ... Scrive corrieredibologna.corriere.it