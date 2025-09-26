Forza Nuova manifestazione anti Israele Contro corteo di sindacati e attivisti | Fuori i fascisti

Tensione a Bologna per il presidio del leader di estrema destra Roberto Fiore che mostra la bandiera imbrattata di vernice color sangue. Risposta della sinistra pro Pal che sfila sotto lo slogan “Antifascismo è antisionismo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

forza nuova manifestazione antiManifestazioni Gaza, due presidi oggi a Bologna: Forza Nuova in piazza della Pace, la risposta degli antifascisti da Porta Lame - 30, il partito di estrema destra sarà in piazza della Pace con il segretario nazionale Roberto Fiore. Segnala msn.com

Bologna, le manifestazioni per Gaza: Forza Nuova in piazza con Roberto Fiore. La protesta della sinistra: «No al fascismo e al sionismo» - Potere al Popolo e Cambiare Rotta si mobilitano contro l’iniziativa: «Fuori i fascisti da Bologna» ... Scrive corrieredibologna.corriere.it

