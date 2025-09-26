Forza Nuova in piazza Fiore | Siamo gli unici che hanno diritto di parlare di genocidio' | VIDEO

Proseguono le manifestazioni pro-Palestina in concomitanza con la Flottilla, ma tra i presìdi spunta una pecora nera: quella di Forza Nuova. Una quarantina di fedelissimi si sono riuniti in Piazza della Pace attorno al loro leader, Roberto Fiore, segretario nazionale del partito, che ha colto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

