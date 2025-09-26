Forza Horizon 6 uscirà anche su PS5 dopo il lancio conferma Playground Games

Forza Horizon 6 è stato presentato ufficialmente durante l’ Xbox Tokyo Game Show 2026 con un teaser che celebra i luoghi iconici della serie e rivela la nuova, attesissima ambientazione: il Giappone. Il gioco, sviluppato da Playground Games insieme a Turn 10 Studios, arriverà nel 2026 su Xbox Series XS e PC, con disponibilità immediata tramite Game Pass. La grande novità è la conferma che, successivamente, il titolo approderà anche su PlayStation 5, una mossa che segue l’ottimo riscontro ottenuto da Forza Horizon 5 sulla console Sony. Gli sviluppatori hanno spiegato che la scelta del Giappone nasce da anni di richieste da parte della community. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Forza Horizon 6 uscirà anche su PS5 dopo il lancio, conferma Playground Games

