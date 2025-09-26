Forza Horizon 6 avrà la mappa più grande della serie con una vasta zona urbana di Tokyo

Forza Horizon 6 è stato svelato al Tokyo Game Show 2025 e ha subito catturato l’attenzione per una novità molto importante: il nuovo capitolo avrà la mappa più grande mai vista nella serie. Ambientato in Giappone, il titolo di Playground Games promette un mondo di gioco vasto e denso, dove ogni strada cela nuove scoperte. La vera protagonista sarà Tokyo, ricreata come la città più estesa e intricata mai costruita in un Horizon, con strade strette, verticalità e persino autostrade sopraelevate ispirate alla tecnologia usata nel DLC Hot Wheels di Forza Horizon 5. Playground Games ci ha tenuto a precisare che non si tratterà solo di dimensioni, ma anche di atmosfera: il team ha voluto integrare profondamente la cultura giapponese, rendendo l’esperienza non solo visivamente spettacolare, ma anche autentica. 🔗 Leggi su Game-experience.it

