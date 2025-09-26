Fortitudo L’effetto PalaDozza per rialzarsi
La carica dei 5mila e l’effetto PalaDozza. La Fortitudo prova a lasciarsi alle spalle il momento negativo dopo la sconfitta di Supercoppa con Rimini e il passo falso di Roseto, facendo leva sul fattore campo, sul tifo del pubblico e sulla voglia di rivalsa dei giocatori. In campo i tifosi biancoblù si attendono una squadra affamata, pronta ad azzannare una preda che si chiama Scafati e vogliosa di tornare a ruggire. Sulle tribune ci saranno almeno 5mila i tifosi alla prima in Piazza Azzarita. La quota abbonati si è chiusa con la ragguardevole cifra di 4.619 tessere, stabilendo un nuovo record per quel che riguarda la Effe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
