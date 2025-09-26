Forte | Intere amministrazioni stanno passando a Forza Italia

Tempo di lettura: < 1 minuto “È solo l’inizio di passaggi di intere amministrazioni che scelgono di entrare nell’unico partito di centro che esiste oggi in Italia”. Ad affermarlo è Amelia Forte, commissario provinciale di Forza Italia che così commenta il passaggio dell’intera amministrazione comunale di Bellona a Forza Italia. Oggi inizia la manifestazione ‘Libertà’ di Forza Italia a Telese, in provincia di Benevento e, viene ricordato, il segretario regionale Fulvio Martusciello aveva di recente annunciato che durante la tre giorni sarebbero arrivate nuove adesioni di amministratori e sindaci. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Forte: “Intere amministrazioni stanno passando a Forza Italia”

In questa notizia si parla di: forte - intere

Zanetti ricorda con affetto Mourinho ai tempi dell’Inter. Un uomo forte, ma equo e in grado di leggere le partite come nessun altro, con una sola richiesta verso il gruppo: https://fanpa.ge/urko9 - facebook.com Vai su Facebook

Thuram dopo Ajax-Inter: "Pio? È più forte di me alla sua età, ora lo conoscono tutti" #SkySport #SkyUCL - X Vai su X

Forte dei Marmi, fiera di Sant’Ermete sospesa e fuochi rimandati a venerdì - Forte dei Marmi (Lucca), 28 agosto 2025 – L’amministrazione comunale di Forte dei Marmi era sul chi va là, già ieri era stato comunicato che in caso di inasprimento dell’allerta meteo – inizialmente ... Si legge su lanazione.it