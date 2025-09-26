Forse dovremo tirare una bomba atomica contro un asteroide per evitare che colpisca la Luna
Il pericolo che l’asteroide colpisca il nostro pianeta è sfumato. Ma potrebbe comunque fare danni: c’è ancora una probabilità del 4 percento che finisca per scontrarsi contro la Luna nel 2032. E con i suoi 60 metri di diametro, senza un’atmosfera a frenarne la discesa e con una gravità molto. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: forse - dovremo
Forse dovremmo consigliare un buon ansiolitico naturale al nostro Amedeo. #IGT - facebook.com Vai su Facebook