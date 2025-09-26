Foro Annonario partiti divisi sul nuovo nome

Foro Annonario (domenica verrà inaugurato) deve rimanere l’unica denominazione della struttura, ha richiesto in una mozione il consigliere comunale Enrico Sirotti Guadenzi (Lega). Dibattito fumantino. Tutti i consiglieri intervenuti hanno convenuto che quello è e resta il Foro Annonario, anche se Cia Conad ha scelto di chiamarlo in un altro modo: Centro agorà Conad, o Centro piazzetta Conad o In Centro al Foro Conad, quest’ultimo pare essere stato il prescelto (c’era stato anche l’invito ai cittadini a pronunciarsi). Il sindaco Enzo Lattuca pensava di acquietare il clima dicendo che "toponomasticamente quello resterà sempre il Foro Annonario, ma il gestore a mo’ di convenzione è libero di chiamarlo come vuole". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

