Foro Annonario partiti divisi sul nuovo nome
Foro Annonario (domenica verrà inaugurato) deve rimanere l’unica denominazione della struttura, ha richiesto in una mozione il consigliere comunale Enrico Sirotti Guadenzi (Lega). Dibattito fumantino. Tutti i consiglieri intervenuti hanno convenuto che quello è e resta il Foro Annonario, anche se Cia Conad ha scelto di chiamarlo in un altro modo: Centro agorà Conad, o Centro piazzetta Conad o In Centro al Foro Conad, quest’ultimo pare essere stato il prescelto (c’era stato anche l’invito ai cittadini a pronunciarsi). Il sindaco Enzo Lattuca pensava di acquietare il clima dicendo che "toponomasticamente quello resterà sempre il Foro Annonario, ma il gestore a mo’ di convenzione è libero di chiamarlo come vuole". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Cia-Conad rilancia il Foro Annonario: "Un restyling da mezzo milione. Nuovi arredi e un altro ristorante" - La struttura, che insiste nel complesso del palazzo comunale adibita a spazi commerciali e di altra natura, dal prossimo 28 settembre, ... Riporta ilrestodelcarlino.it