Foro Annonario (domenica verrà inaugurato) deve rimanere l’unica denominazione della struttura, ha richiesto in una mozione il consigliere comunale Enrico Sirotti Guadenzi (Lega). Dibattito fumantino. Tutti i consiglieri intervenuti hanno convenuto che quello è e resta il Foro Annonario, anche se Cia Conad ha scelto di chiamarlo in un altro modo: Centro agorà Conad, o Centro piazzetta Conad o In Centro al Foro Conad, quest’ultimo pare essere stato il prescelto (c’era stato anche l’invito ai cittadini a pronunciarsi). Il sindaco Enzo Lattuca pensava di acquietare il clima dicendo che "toponomasticamente quello resterà sempre il Foro Annonario, ma il gestore a mo’ di convenzione è libero di chiamarlo come vuole". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Foro Annonario, partiti divisi sul nuovo nome