Formiche vicino la friggitrice e piadine scadute | multati tre ambulanti

Parmatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri del Nas di Parma hanno multato diversi operatori di 'street food' per oltre 7.500 euro durante alcuni controlli dell'operazione 'Estate Tranquilla 2025'. Le verifiche hanno portato gli agenti a controllare molte aree in provincia di Parma. Tante le violazioni che hanno riguardato le. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: formiche - vicino

Street food, le multe del Nas: formiche vicino alla friggitrice e piadine scadute

formiche vicino friggitrice piadineStreet food, le multe del Nas: formiche vicino alla friggitrice e piadine scadute - Sporcizia sui piano di lavoro e altre irregolarità: i carabinieri hanno multato diversi operatori in Emilia Romagna. Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Formiche Vicino Friggitrice Piadine