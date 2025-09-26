Formiche vicino la friggitrice e piadine scadute | multati tre ambulanti

I Carabinieri del Nas di Parma hanno multato diversi operatori di 'street food' per oltre 7.500 euro durante alcuni controlli dell'operazione 'Estate Tranquilla 2025'. Le verifiche hanno portato gli agenti a controllare molte aree in provincia di Parma. Tante le violazioni che hanno riguardato le. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Street food, le multe del Nas: formiche vicino alla friggitrice e piadine scadute

Street food, le multe del Nas: formiche vicino alla friggitrice e piadine scadute - Sporcizia sui piano di lavoro e altre irregolarità: i carabinieri hanno multato diversi operatori in Emilia Romagna. Segnala ilrestodelcarlino.it