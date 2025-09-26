Formazione Consulenti lavoro-Its | insieme per portare giovani verso occupazione

(Adnkronos) – Rafforzare il legame tra formazione tecnica superiore e mondo del lavoro, promuovere la cultura della legalità, diffondere buone prassi professionali e valorizzare la proposta formativa delle Fondazioni Its su tutto il territorio nazionale: sono questi gli obiettivi alla base dell’intesa siglata tra il consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e la Rete . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Formazione, Consulenti lavoro-Its: insieme per portare giovani verso occupazione

In questa notizia si parla di: formazione - consulenti

Formazione, confronto e partecipazione: evento annuale per i consulenti del lavoro

. , La Regione Toscana ha approvato il bando che attua per l'annualità 2025 l'intervento SRH02 “Formazione dei consulenti” del Compl - facebook.com Vai su Facebook

Formazione, Consulenti lavoro-Its: insieme per portare giovani verso occupazione - L'intesa per rafforzare il legame tra formazione tecnica superiore e mondo del lavoro ... Secondo adnkronos.com

Consulenti e ITS insieme per portare i giovani al lavoro - Un accordo strategico per facilitare l'incontro tra domanda e offerta e diffondere modelli virtuosi nel sistema produttivo ... Da ilsole24ore.com