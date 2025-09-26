Formazione confronto e partecipazione | evento annuale per i consulenti del lavoro

Venerdì 12 settembre si è svolta a Villa Nigra, a Miasino, la terza edizione dell’evento ‘Cdl al Centro’ promossa da Ancl Up Novara, l’associazione che riunisce i consulenti del lavoro del territorio. Una giornata intensa, pensata per unire formazione e confronto, che ha visto la partecipazione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: formazione - confronto

Brescia: Bimeet&Greet. Confronto, formazione, solidarietà

”La versione di Mati” di Eva Milella, dinamiche familiari e generazioni a confronto in un divertente romanzo di formazione

Ultimissime Inter LIVE: la probabile formazione anti Juve di Chivu, il retroscena sul confronto avuto con Lautaro

AIAS Forum: l'Accordo Stato Regioni sulla formazione Tavolo di confronto in presenza riservato ai soci AIAS di Piemonte e Valle d'Aosta 25/09/2025 dalle 14,00 alle 18,00 presso aula corsi S.T.I. via Ala di Stura, 5 https://bachecasicurezza.it/courses/course.ph - facebook.com Vai su Facebook

Formazione, confronto e partecipazione: evento annuale per i consulenti del lavoro - Il 12 settembre a Miasino la terza edizione dell'appuntamento dedicato ai professionisti organizzato dall'associazione che promuove e valorizza la figura del consulente del lavoro ... Lo riporta novaratoday.it

Due giorni per il futuro verde del Salento: formazione e aperitivo sostenibile ad Alezio - Un evento in due giornate promosso da Mediterranea Associazione per lo Sviluppo Locale dedicato ai giovani e alle associazioni del territorio per discutere di agricoltura sostenibile, ecologia e rifor ... Da lecceprima.it