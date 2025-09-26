Forlì domani attento a Pontedera Toscani in difficoltà ma affamati

Il Pontedera: un avversario abbordabile, ma ricordando anche il ko a Rimini da prendere con le molle pur dopo il rotondo successo nel turno infrasettimanale del Forlì ai danni della Vis Pesaro. Il match domani alle 17.30 allo stadio Ettore Mannucci della cittadina toscana. La squadra della provincia di Pisa viaggia con 4 punti nella zona pericolosa della classifica con una sola vittoria (2-1) sul Rimini e un pareggio a Pineto (1-1), a fronte di quattro ko. Questi risultati farebbero pensare a una squadra abbondantemente in crisi. La sconfitta, di martedì, in casa della quotata Ternana impostasi 2-1, maturata solo negli ultimi minuti del match a causa di una sfortunata autorete, testimonia che la formazione granata invece è viva e disposta a vender cara la pelle. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

